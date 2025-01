POL-HRO: Landfriedensbruch in Rostock

Rostock (ots) -



Am 28.01.2025 um 18:20 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass sich im

Bereich Osloer-Straße / Kopenhagener-Straße in Rostock ca. 15 bis 20

Personen verbal und körperlich attackieren sollen. Weiterhin sollen

auch Schüsse gefallen sein.



Durch das Polizeirevier Lichtenhagen wurden sofort mehrere

Funkstreifenwagen zum Tatort entsandt. Kurz vor dem Eintreffen der

Beamten flüchtete die Personengruppe in verschiedene Richtungen.

Trotz intensiver Nahbereichsfahndung konnte nur noch ein 34-jähriger

polizeibekannter deutscher Tatverdächtiger angetroffen werden.



Der Tatverdächtige trug ein Messer bei sich. Weiterhin konnten im

Tatortbereich eine Schreckschusswaffe, ein Pfefferspray sowie

Schlaggegenstände (in Form von Metallstangen) aufgefunden werden.



Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Landfriedensbruch

aufgenommen. Die Spurensicherung wurde durch den KDD Rostock

durchgeführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf

verletzte Personen.



Die Hintergründe der Tat und die Rolle des Tatverdächtigen sind

Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



