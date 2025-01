POL-HRO: Bilanz der Polizei zum Versammlungsgeschehen in Rostock

Rostock (ots) -



Rostock - Am heutigen Montag, 27. Januar 2025, hat in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine größere Versammlung stattgefunden. In der Ulmenstraße, unweit des Universitätsgebäudes, veranstaltete die Partei AfD eine stationäre Versammlung, die in der Spitze von knapp 80 Personen besucht wurde. In unmittelbarer Nähe versammelten sich um die 400 Gegendemonstranten.



Das Versammlungsgeschehen wurde von knapp 150 Polizeibeamten abgesichert und verlief störungsfrei. Es wurden drei Anzeigen aufgenommen (Sachbeschädigung, Durchführung einer nichtangemeldeten Versammlung sowie Verstoß gegen das Vermummungsverbot).



