POL-HRO: Wer kennt diese Person? Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach bislang unbekanntem Beschuldigtem

Im Rahmen laufender Ermittlungen zu einer sexuellen Nötigung in Wismar wendet sich die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin mittels der vorliegenden Fahndung an die Öffentlichkeit. Alle Informationen sowie auch das erstellte Phantombild des vermeintlichen Beschuldigten können unter folgendem Link abgerufen werden:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=208163&processor=processor.sa.pressemitteilung



Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie auch die Onlinewache der Landespolizei M-V entgegen.



