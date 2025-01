Wer kennt diese Person? Kriminalpolizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach bislang unbekanntem Beschuldigtem

Details anzeigen Bild der gesuchten Person Bild der gesuchten Person

Am 09.09.2024 ist es laut vorliegender Erkenntnisse gegen 21:00 Uhr in der Poeler Straße in Wismar zur sexuellen Nötigung eines 16-jährigen Mädchens gekommen. Der vermeintlich Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

- 18-24 Jahre

- ca. 165 cm

- schwarze kurze Haare

- normale Statur

- rundes Gesicht, kleiner Oberlippenbart

- Akzent mit gerolltem „R“

- dunkle Hose, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Sportschuhe

Zudem soll die Person ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben. Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen konnte ein Phantombild des vermeintlich Verdächtigen erstellt werden. Wem kommt die hier abgebildete Person möglicherweise bekannt vor. Wer kann gegebenenfalls sogar Angaben zu dieser Person tätigen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter 038208/8882224, jede weitere Polizeidienststelle sowie auch die Onlinewache der Landespolizei M-V entgegen.