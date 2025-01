POL-NB: Störer im Stadtcenter verletzt Polizisten

Friedland (ots) -



Heute Nachmittag hat ein 30-jähriger Mann in Friedland im Stadtcenter einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Aussagen von Zeugen hat er Faschingsplakate heruntergerissen. Die hinzugerufene Polizei wollte ihn aus dem Center hinausbefördern. Dabei gab es eine Rangelei zwischen ihm und den beiden Polizisten. Die Beamten wurden verletzt, einer von ihnen an der Hand, wodurch er derzeit dienstunfähig ist.



Der Beschuldigte befindet sich für weitere Maßnahmen im Gewahrsam der Polizei. Da er durch einen Fall am vergangenen Samstag bei der Polizei bekannt ist und sich auch heute psychisch auffällig verhalten hat, wurden die Ausländerbehörde und der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises in Kenntnis gesetzt. Dort müssen weitere Maßnahmen geprüft werden.



Am Samstag hat der Beschuldigte bereits an einem Wahlkampfstand der CDU in Friedland mehrere Beteiligte belästigt und ein Wahlplakat beschädigt. Die Polizei vor Ort hatte den Mann aufgefordert, den Platz zu verlassen. Dem kam er nach.



Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Mauretanier. Gegen ihn wird von der Kripo nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell