POL-ANK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 54-jährigen Frau aus Greifswald

Die seit dem 24.01.2025 in Greifswald vermisste 54-jährige Frau konnte nach Zeugenhinweisen nur noch leblos aufgefunden werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt, Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat liegen nicht vor. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



