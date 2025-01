POL-ANK: Snackautomat in Jarmen zerstört - Polizei kommt Tätern dank Zeugen auf die Spur

Jarmen (ots) -



Am 26.01.2025 gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei über den Notruf 110 mitgeteilt, dass Diebe gerade dabei sind, einen Snackautomaten in der Demminer Str. in Jarmen aufzubrechen. Bereits am 18.01.2025 war derselbe Snackautomat etwa zur gleichen Zeit aufgebrochen und der Inhalt teilweise entwendet worden.



In diesem Fall wurden sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Anklam und Demmin zum Tatort entsandt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten am Tatort des zerstörten Snackautomaten zunächst mehrere Zeugen antreffen, die berichteten, wie zwei männliche Personen den Snackautomaten aus der Verankerung rissen und anschließend Waren wie Getränkedosen, Süßigkeiten und E-Zigaretten entwendeten. Die beiden Diebe hätten die Waren dann in einem Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite verstaut und seien zunächst zu Fuß geflüchtet. Polizeibeamte konnten den Wagen zunächst nicht in Tatortnähe feststellen. Das Kuriose: Nur eine Stunde später meldete sich eine Zeugin, die in ihrem Auto Süßigkeiten, Getränke und diverse andere Dinge gefunden hatte, die ihr nicht gehörten.



Aufgrund dieses Hinweises suchten Polizeibeamte die Zeugin und ihre Begleiterin auf und konnten tatsächlich Teile des Diebesgutes aus dem eine Stunde zuvor beschädigten Snackautomaten im Pkw auffinden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tatverdächtigen des aufgebrochenen Snackautomaten um die 15 und 18 Jahre alten Lebensgefährten der Zeugin und ihrer Begleiterin handelt, die das Diebesgut im PKW ihrer Freundin verstaut hatten. Ob die Zeuginnen von dem Diebesgut und dem aufgebrochenen Snackautomaten nichts wussten oder sogar selbst an der Tat beteiligt waren, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Zumindest waren alle vier Personen zuvor Gäste einer Feier in der Demminer Straße, bei der es auch zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein soll.



Der Kriminaldauerdienst Anklam war zur Spurensicherung am Snackautomaten und am Pkw vor Ort. Die im Kofferraum des Pkw aufgefundene Ware wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zwischenzeitlich hat sich bereits einer der Täter bei der Polizei gemeldet und seine Tatbeteiligung eingeräumt.



Durch die Zerstörung des Snackautomaten entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro, der Wert der gestohlenen Waren beträgt ca. 2.000 Euro.



