POL-HRO: Mercedes CLA in Rostock entwendet

Unbekannte Täter haben am Sonntag des 26.01.2025 in der Zeit von

17:20 Uhr bis 19:40 Uhr in Rostock einen Mercedes CLA entwendet.

Der 27-jährige Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug in der

Urho-Kekkonen-Straße abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug gegen

19:40 Uhr stellte der 27-Jährige den Diebstahl fest.

Eine Nahbereichsfahndung und Abprüfen der Abschleppdienste verlief

negativ. Die Polizei leitete eine Sachfahndung ein und ermittelt nun

wegen des Diebstahls gegen Unbekannt.

Der Zeitwert des schwarzen Mercedes CLA mit Rostocker Zulassung wird

auf 25.000 Euro geschätzt.



