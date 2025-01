POL-HRO: Brand einer Sauna verursacht hohen Sachschaden

Schwerin (ots) -



Gegen 17:10 Uhr erhielt die Polizei am 26.01.2025 Kenntnis über einen

Saunabrand in einem Obergeschoss eines Reihenhauses im Schweriner

Nedderfeld.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es wenige Minuten nach dem

Einschalten der Sauna zu einer Qualmentwicklung im Innenbereich der

Sauna.

Ein offenes Feuer ist nach Angaben der Kameraden der Schweriner

Feuerwehr nicht entstanden.

Der 86-jährige Bewohner wurde wegen des Verdachts einer

Rauchgasintoxikation von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort

behandelt.

Durch den Qualm entstand ein geschätzter Sachschaden von 40.000 Euro.

Das Haus ist für mehrere Tage nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum

Einsatz.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



