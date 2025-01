POL-NB: Linken-Politikerin beim Anbringen von Plakaten gestört

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Nachmittag (25.01.2025) gegen 16.30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Vorfall im Neubrandenburger Reitbahnviertel informiert. Dort war eine 26-jährige Deutsche der Partei DIE LINKE gerade mit einem Bekannten dabei, Wahlplakate an Laternenmasten anzubringen.

Daraufhin riss eine Gruppe Kinder und Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 14 Jahren eines davon wieder ab. Als sie diese daraufhin ansprach, folgte eine verbale Auseinandersetzung, während der die Politikerin mehrfach beleidigt wurde. Eine der Tatverdächtigen warf zudem eine leere Flasche in Richtung der 26-Jährigen und traf diese am Fuß. Eine ärztliche Behandlung war aus Sicht der Geschädigten zunächst nicht erforderlich. Das entfernte Plakat konnte wieder angebracht werden. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.



