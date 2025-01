POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen und Jamel

Grevesmühlen (ots) -



Die für den heutigen Samstag, 25. Januar 2025, angemeldete Versammlung in Grevesmühlen mit einem anschließenden Autokorso verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



An der Versammlung vor dem Grevesmühlener Bahnhof am frühen Samstagnachmittag nahmen etwa 250 Personen teil. Nach der Auftaktkundgebung mit mehreren Redebeiträgen sammelte sich der Großteil der Versammlungsteilnehmenden, um in einem Autokorso über die Bundesstraße 105 in die nahegelegene Ortschaft Jamel zu fahren. An diesem Autokorso beteiligten sich etwa 110 Fahrzeuge.

Im dortigen Ortskern kamen die Versammlungsteilnehmenden zu einer weiteren Kundgebung zusammen. Im Anschluss daran führte der Autokorso über die B105 zurück nach Grevesmühlen. Dort endete die Versammlung gegen 18:00 Uhr.



Am Rande der Versammlung leiteten die eingesetzten Kräfte ein Ordnungswidrigkeitverfahren wegen der unerlaubten Nutzung einer Drohne über einer Menschenmenge sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.



Die Polizeiinspektion Wismar hat das Versammlungsgeschehen mit circa 160 eigenen sowie unterstützenden Kräften begleitet.



