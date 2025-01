POL-HRO: Graffiti und abgerissene Wahlplakate in 18279 Lalendorf

Teterow (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 24.01.2025 16:00 Uhr bis

25.01.2025 08:30 Uhr in der Ortslage Lalendorf über 30 angebrachte

Wahlplakate abgerissen und an den Fassaden mehrerer Objekte Graffiti

angebracht. Dabei wurden auch Kennzeichen von verfassungswidrigen

Organisationen verwendet.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug und der Tat nehmen das

Polizeirevier in Teterow unter der TelNr.: 03996-1560 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen

kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



