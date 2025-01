POL-HRO: Graffiti an einem Mehrfamilienhaus in Schwerin

Rostock (ots) -



Am Samstag den 25.01.2025 gegen 12:10 Uhr wurde durch einen Zeugen

bekannt, dass zwei übergroße Graffitis an einem Mehrfamilienhaus in

Schwerin, Alexandrinenstraße aufgebracht wurden. Die Graffitis haben

jeweils eine Größe von 330 x 40 cm und 625 x 550 cm. Es wurde eine

Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige

Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer

0385/5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



