POL-HRO: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Bargeshagen und Sievershagen

Wie die Polizei am 25.01.2025 gegen 12:25 Uhr berichtete, kam es auf

der B105 zwischen Bargeshagen und Sievershagen zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrer eines PKWs

fuhr gegen einen Straßenbaum. Aufgrund seiner Verletzungen verstarb

der 21-jährige Fahrzeugführer wenig später im Krankenhaus.



