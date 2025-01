POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Bargeshagen und Sievershagen

Rostock (ots) -



Am Samstag, dem 25.01.2025 um 09:42 Uhr, kam es auf der B105 zwischen

Bargeshagen und Sievershagen zu einen folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein männlicher Fahrzeugführer eines Mazda kam alleinbeteiligt nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der

Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und war nicht ansprechbar.

Dieser konnte erst nach ca. 45 Minuten von der Feuerwehr mittels

schwerem Gerät befreit und von den Rettungskräften versorgt werden.

Anschließend wurde er in die Uniklinik Rostock verbracht. Nach ersten

Erkenntnissen erlitt er schwere Verletzungen. Die B105 musste für 2

Stunden komplett gesperrt werden. Die Identität des Fahrers ist

aufgrund fehlender Dokumente noch ungeklärt. Der Sachschaden beläuft

sich auf etwa 5.000 EUR.





