POL-HRO: Gemeinsamer Einsatz der Berufsfeuerwehr Rostock und der Landespolizei

Am Freitagnachmittag des 24.01.2025 gegen 16:40 Uhr kam es in

Rostock-Evershagen zu einem gemeinsamen Einsatz der Berufsfeuerwehr

Rostock und der Landespolizei. Eine männliche Person (deutsche

Staatsangehörigkeit) wollte aus dem 5. Stock eines Mehrfamilienhauses

springen. Die männliche Person hatte den Zugang zu seiner Wohnung mit

diversen Möbelstücken blockiert, wodurch ein Betreten der Wohnung

unmöglich war. In dieser Situation war nur mithilfe einer Drehleiter

des Brandschutzrettungsamtes Rostock möglich, Kontakt zu der Person

aufzunehmen. Allerdings wurde die Kommunikation von der männlichen

Person wiederholt unterbrochen. Da die Person unkooperativ war, wurde

das SEK des Landes M-V angefordert. Durch das SEK wurde die Person

vom Springen abgehalten und in die Universitätsklinik Rostock







Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

