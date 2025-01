POL-HRO: Versuchter Raub in einem Drogeriegeschäft in Bützow

Bützow (ots) -



Am Abend des 24.01.2025 kam es gegen 18:30 Uhr, in einer

Rossmann-Filiale in Bützow, zu einer räuberischen Erpressung. Der 41

jährige deutsche Tatverdächtige betrat mit einem Küchenmesser kurz

vor Ladenschluss das kundenleere Geschäft, bedrohte die beiden

anwesenden Mitarbeiterinnen und forderte die Herausgabe von

Zigaretten. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Bützow

konnten unter Einsatz von Reizstoff und einfacher körperlicher Gewalt

den Tatverdächtigen entwaffnen und dem Polizeigewahrsam zuführen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen

aufgenommen.



Die Mitarbeiterinnen des Drogeriegeschäftes blieben äußerlich

unverletzt, mussten jedoch durch Notfallseelsorger noch am selben

Abend betreut werden.



Christian Ferley

Polizeikommissar

Polizeirevier Bützow



