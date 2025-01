POL-HRO: Brennendes Einfamilienhaus bei Picher

Hagenow (ots) -



Am 25.01.2025 kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Brand eines

Einfamilienhauses in Bresegard bei Picher. Mit Eintreffen der

Einsatzkräfte brannte das Wohngebäude bereits in voller Ausdehnung.

Die Bewohner konnten ihr Haus selbständig und unverletzt verlassen.



Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Ludwigslust, Picher,

Hagenow, Bresegard, Redefin, Großkrams, Strohkirchen, Kuhstorf und

Moraas mit insgesamt 70 Kameraden konnte ein Übergreifen des Feuers

auf umstehende Gebäude verhindert und der Brand gelöscht werden. Das

Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Für die Dauer

der Löscharbeiten musste die L04 voll gesperrt werden. Durch die vor

Ort erschienene Bürgermeisterin wurde den Bewohnern des Hauses

kurzfristig eine Notunterkunft im Gemeindehaus zur Verfügung

gestellt.



Zur Spurensuche und- sicherung befand sich der Kriminaldauerdienst

Schwerin im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist die Brandursache

derzeit ungeklärt. Gemeinsam mit der Kriminalpolizei wird ein

Brandursachenermittler in den nächsten Tagen den beschlagnahmten

Brandort begehen. Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen

Brandstiftung wurden aufgenommen.

An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000

Euro.



Michael Weigelt

Polizeikommissar

PR Hagenow



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell