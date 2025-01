POL-HRO: Die Polizei sucht derzeit nach einem 14 jährigen Mädchen aus Gadebusch

Details anzeigen Vermisste Josefine Grahl Vermisste Josefine Grahl

Gadebusch/ Schwerin (ots) -



Sie ist seit 24.01.2024 um 17:40 Uhr vermisst und hielt sich zuletzt

im Innenstadtbereich Schwerins auf.



Josefine Grahl ist am 21.02.2010 geboren, 160 cm groß, hat

dunkelblonde lange Haare und ist wie folgt bekleidet:



- trägt eine schwarze Jacke,



- schwarze Jeans,



- weiße Nike Schuhe,



und einen schwarzen Rucksack .



Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden

des Mädchens.



Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche

nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um

Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben

können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Gadebusch

unter 03886/722 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



Zugriff auf das Bild der Gesuchten erhalten sie unter folgendem Link:



https://t1p.de/sqopi





Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell