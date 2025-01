POL-NB: Räuberischer Diebstahl in der Oststadt

Neubrandenburg (ots) -



Ein dunkel gekleideter Mann hat gestern Vormittag gegen 09:25 Uhr aus einem Geschäft in der Ziolkowskistraße Tabakdosen im Wert von etwa 60 Euro gestohlen. Vor den Augen der Verkäuferin schlenderte er wortlos zum Regal, stahl die Dosen und wollte seelenruhig wieder raus gehen.



Die Frau sprach ihn an und versuchte, ihn aufzuhalten. Dabei zeigte er ihr einen spitzen Gegenstand. Sie blieb zurück und er ging aus dem Geschäft.



Der Mann war dem Anschein nach jung. Er war komplett dunkel gekleidet mit einem Pulli, dessen Kapuze er auf hatte. Zudem trug er eine schwarze Sonnenbrille.



Wer sachdienliche Hinweis zu dem Täter geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



