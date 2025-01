POL-NB: Rangelei mit einem Unbekannten im Hausflur

Dargun (ots) -



In Dargun/Glasow hat gestern Abend ein Mann für Unruhe in einem Mehrfamilienhaus gesorgt. Ein Hausbewohner entdeckte kurz nach 22:00 Uhr im Haus einen Unbekannten, der dort übernachten wollte. Als der Hausbewohner zu anderen Nachbarn ging, rannte der Unbekannte ihm hinterher und wollte fliehen. Es gab eine Rangelei, bei der der 43-jährige Bewohner leicht verletzt wurde. Der Verdächtige konnte fliehen. Sein Rucksack blieb allerdings zurück. Darin hatte er Getränke, die dem Hausbewohner gehören.



Durch die gute Personenbeschreibung des Hausbewohners und seiner Nachbarn gibt es erste Anhaltspunkte für die Polizei, denen sie nachgehen kann.



Ermittelt wird wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Diebstahl.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell