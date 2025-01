POL-HRO: Polizei prüft verdächtiges Ansprechen eines Mädchens in Plau am See

Plau am See (ots) -



Derzeit prüft die Polizei in Plau einen Vorfall, wonach ein Kind am Donnerstagmittag durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Wie der Polizei am Donnerstagabend mitgeteilt wurde, soll ein 12-jähriges Mädchen gegen 11:50 Uhr im Wittstocker Weg von einem älter aussehenden Mann angesprochen worden sein. Dieser hielt mit seinem PKW bei der 12-Jährigen an und soll durch die geöffnete Fensterscheibe gefragt haben, ob sie ins Fahrzeug einsteigen wolle. Nachdem das Mädchen ohne zu antworten weiterging, fuhr das Fahrzeug weiter. Da bislang alle derzeitigen Erkenntnisse zum Vorfall auf die Aussagen des Mädchens basieren und keine näheren Beschreibungen zum Mann oder dessen Fahrzeug gewonnen werden konnten, bittet die Polizei in Plau (Tel. 038735 8370) um weitere Hinweise zu diesem Vorfall. Außerdem sollte bei Bekanntwerden solcher Vorfälle umgehend die Polizei verständigt werden.



