POL-HRO: Polizei stoppt 22-jährigen Raser ohne Führerschein nach beinahe einstündiger Verfolgungsfahrt

Landkreis Rostock/ Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Nachdem sich ein 22-Jähriger mit dem PKW seiner Mutter eine in etwa 100 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Verkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Gegen 11:20 Uhr fiel den zivil eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Dummerstorf der BMW auf, als er die BAB 20 im Bereich Rostock (Fahtrichtung Stettin) unterwegs gewesen ist. Das polizeiliche Anhaltesignal zu einer durch die Videowagenbesatzung beabsichtigten Kontrolle ignorierte der junge, deutsche Fahrer jedoch. Stattdessen beschleunigte er stark, um sich bei Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h der Kontrolle entziehen zu können. Sofort wurden weitere Polizeistreifen der umliegenden Reviere aus Rostock und Sanitz sowie auch der Polizeiinspektion Stralsund (Autobahnpolizei Grimmen & Polizeihauptrevier Ribnitz-Damgarten) alarmiert. An der Anschlussstelle Tribsees verließ der im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhafte Fahrer die BAB 20 und setzte dessen Flucht über die angrenzenden Bundes- und Landesstraßen fort. In einem Waldstück nahe der Ortschaft Abtshagen flüchtete der Mann schließlich fußläufig. Kurz darauf konnte er durch die Einsatzkräfte gestellt werden.



Im Rahmen erster Kontrollmaßnahmen wurde bekannt, dass der wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich bekannte Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Der gesamte Fluchtversuch konnte durch die Besatzung des Videowagens dokumentiert werden. Die Aufnahmen wurden als Beweismittel sichergestellt und werden im Weiteren ausgewertet.



Glücklicherweise wurde trotz der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise des Tatverdächtigen niemand verletzt.



