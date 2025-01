POL-HRO: Verkehrskontrolle liefert entscheidende Hinweise im Fall eines Einbruches

Schwerin (ots) -



Eine Verkehrskontrolle in der Pampower Straße brachte am Mittwoch, d. 23.01.2025, entscheidende Hinweise im Zusammenhang mit einem Einbruch im Stadtgebiet Schwerin. Ein 37 Jahre alter Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle eines blauen Ford Focus, die aufgrund auffälliger Fahrweise durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ist der Mann der Polizei bereits mehrfach wegen Diebstahlshandlungen bekannt. Bei der Überprüfung ergab sich zudem, dass er zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, unter anderem zur Aktualisierung polizeilicher Fotos, ausgeschrieben war.



Im Verlauf der Maßnahmen fanden die Beamten Hinweise auf einen Zusammenhang des Mannes zu einem Einbruch im Juni 2024. Der Abgleich mit den Videoaufzeichnungen brachte den entscheidenden Durchbruch in den Ermittlungen. Der 37-jährige Mann habe nachts das Oberlicht eines Geschäftes aufgehebelt und Uhren im Wert von ca. 9.500EUR entwendet.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin gestern Haftbefehl gegen den 37-jährigen Mann erlassen und den Vollzug angeordnet.



Die Ermittlungen dauern weiterhin an, zudem werden mögliche Zusammenhänge zu weiteren Einbruchshandlungen geprüft.



