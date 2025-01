POL-HRO: Zwei Auffahrunfälle An der Crivitzer Chaussee in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es An der Crivitzer Chaussee zu zwei Auffahrunfällen, bei denen insgesamt zwei Personen verletzt wurden und drei Fahrzeuge aufgrund der hohen Beschädigungen abgeschleppt werden mussten.



Der erste Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr. Eine 58-jährige Fahrerin eines Mitsubishi habe am rechten Fahrbahnrand gehalten um einem gestürzten Radfahrer, der sich auf dem Radweg befand, zu helfen. In diesem Zusammenhang habe sie das Warnblicklicht eingeschaltet. Der hinter ihr fahrende 27-jährige Fahrer eines VW Crafter sei aus bisher ungeklärter Ursache auf den Mitsubishi aufgefahren. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die 58-jährige Schweriner wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen, die auf 14.000EUR geschätzt werden, abgeschleppt werden.



Wenige hundert Meter entfernt ereignete sich ca. fünf Minuten später ein weiterer Auffahrunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines Audi Q2 fuhr auf einen vorausfahrenden 3er BMW auf. Bei diesem Unfall gab es keine Verletzten. Der Audi war jedoch aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.



Während der Unfallaufnahme und den Räumungsmaßnahmen kam es zu Verkehrseinschränkungen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



