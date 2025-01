POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen - Verkehrseinschränkungen möglich

Grevesmühlen (ots) -



Aufgrund einer angemeldeten Versammlung mit sich anschließendem Autokorso

sind am morgigen Samstag, 25.01.2025, kurzzeitige Verkehrseinschränkungen im Bereich Grevesmühlen möglich.



Die Versammlung wird am frühen Nachmittag im Bereich des Bahnhofsvorplatzes stattfinden. Der Bahnhofsvorplatz wird daher bereits ab Samstagmorgen für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.



Im Anschluss an die Versammlung wird beginnend am Bahnhof ein Autokorso über die B 106 bis in den Gemeindebereich Gägelow/Ortschaft Jamel und anschließend zurück nach Grevesmühlen fahren.



Verkehrsteilnehmer müssen hier mit kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auch leichte Verzögerungen im Busverkehr sind aufgrund dessen möglich.



