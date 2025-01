POL-HRO: 12-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es in der Weststadt zu einem Unfall zwischen einem Toyota Aygo und einem 12-jährigem Kind, das verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Kind die Johannes-R.-Becher-Straße gegen 14:10 an einer unübersichtlichen Stelle hinter einem verkehrsbedingt wartenden LKW überquert. Eine 50-jährige deutsche Fahrerin des Toyota Aygo habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Dabei sei das Mädchen vom Außenspiegel des Fahrzeugs berührt worden, außerdem sei ein Fuß des Kindes vom Auto überrollt worden.

Die Verletzungen des Mädchens wurden vor Ort als leicht eingeschätzt, sodass eine medizinische Sofortbehandlung nicht erforderlich war. Das Mädchen wurde nach dem Unfall an ihre Eltern übergeben.



Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



