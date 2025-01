POL-HRO: Sachbeschädigung in Güstrow - Unbekannte beschmieren Mehrfamilienhauses mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



In Güstrow haben bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür sowie auch die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Chaussee mit verfassungsfeindlichen Symbolen (drei Hakenkreuze, jeweils 35x40cm) beschmiert. Der für das Objekt zuständige Hausmeister wurde auf die Sachbeschädigung aufmerksam und grenzte den vermeintlichen Tatzeitraum auf die zurückliegende Nacht ein. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



