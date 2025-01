POL-HRO: Betrüger ergaunern hunderte Euro von Schwerinerin

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Tag wurde eine 70-jährige Schwerinerin Opfer von Betrügern, die sich als Techniker eines Onlinehändlers ausgaben. Unter dem Vorwand, dass das Kundenkonto der Frau bei diesem Versandhaus gehackt worden sei, verschafften sich die Täter nach bisherigen Informationen mit einer Spähsoftware Zugriff auf ihren Computer und die Daten ihrer Visa-Karte.



Im Zuge des Betrugs erlangten die Täter mehrere hundert Euro in Form von Gutscheinkarten, deren Codes die Geschädigte auf Aufforderung übermittelte. Erst als weitere Forderungen gestellt wurden, schöpfte die deutsche Frau Verdacht. Sie wandte sich an ihre Familie, und gemeinsam erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.



So schützen Sie sich vor Betrug:



- Geben Sie niemals private Daten wie Bankkonto- oder

Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

- Gewähren Sie Unbekannten keinen Zugriff auf Ihren Computer,

beispielsweise durch die Installation von Fernwartungssoftware.

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von angeblichen Technikern,

die Sie zu solchen Maßnahmen auffordern.



Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden:



- Trennen Sie Ihren Computer vom Internet und schalten Sie ihn

aus.

- Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei.



