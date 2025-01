POL-HRO: Während Krankenhausaufenthalt: Diebe brechen in Wohnung ein

Hagenow (ots) -



Während die Mieterin sich im Krankenhaus befand, sollen bislang unbekannte Täter in dieser Woche in eine Hagenower Wohnung eingebrochen sein und Bargeld entwendet haben.



Nach Angaben der Tochter sollen die Täter in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 09:30 Uhr gewaltsam in die Wohnung der 80-jährigen Mutter eingedrungen sein. Dem Spurenaufkommen zufolge sind die Täter durch die Terrassentür in die Wohnung eingedrungen und haben dort sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Dabei sollen die Täter Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro entwendet haben. Da die 80-Jährige seit Tagen im Krankenhaus aufhalte, schaut die Tochter regelmäßig nach dem Rechten in der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Straße Apothekerkamp geben können, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell