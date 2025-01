POL-ANK: Personengruppe bewirft SPD-Infostand in Greifswald mit Eiern

Greifswald (ots) -



Am 23.01.2025, gegen 15:00 Uhr wurde ein SPD-Infostand im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II aus einer sechsköpfigen Personengruppe heraus mit Eiern beworfen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten in Tatortnähe mehrere Kinder, Jugendliche und Heranwachsende stellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich die Gruppe zunächst dem Infostand genähert. Anschließend warfen zwei männliche Tatverdächtige aus der Gruppe heraus Eier auf den Stand. Ein SPD-Mitglied und ein Nicht-SPD-Mitglied wurden von den Eiern getroffen, verletzt wurde niemand.



Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen und einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Greifswald. Nach den Eierwürfen soll der 18-jährige Tatverdächtige zudem verfassungsfeindliche Parolen skandiert und verbotene Handzeichen gezeigt haben. Bei den anderen vier Personen der Gruppe handelt es sich um männliche Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 bis 19 Jahren. Ihr Anteil an den begangenen Straftaten muss noch ermittelt werden. Alle Personen der Gruppe sind der Polizei bereits bekannt. Einige von ihnen sind in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte, Diebstähle und Körperverletzungen aufgefallen.



Im vorliegenden Fall wurden Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung von Personen des politischen Lebens erstattet. Die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell