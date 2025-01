POL-HRO: Unbekannte beschmieren Briefkastenanlage und Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Güstrow mit fremdenfeindlichen Inhalten

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



In Güstrow machten sich bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht an einer Briefkastenanlage und einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße zu schaffen. Hierbei kam es zu diversen Schmierereien mit fremden- bzw. verfassungsfeindlichen Äußerungen und Symboliken. Daneben wurde auch die Hausklingelanlage beschädigt.

Durch die Polizei wurde die zuständige Wohnungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, die sich wiederum um die Beseitigung der Schmierereien und die Instandsetzung der Klingelanlage kümmert.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Verwendung verfassungsfeindlicher Schriftzüge und Symboliken als auch Sachbeschädigung.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



