POL-NB: Schwerer Unfall in der F.-W.-Raiffeisen-Straße

Waren (Müritz) (ots) -



In der F.-W.-Raiffeisen-Straße hat es heute einen schweren Unfall gegeben. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Autos auf Höhe einer Kurve frontal so schwer zusammen, dass beide Autofahrer eingeklemmt wurden. Sie mussten durch die Feuerwehr aus den Autos befreit werden.



Der Fahrer aus dem einen PKW wurde mit schwersten Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Fahrerin im anderen Fahrzeug kam ebenfalls mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Weitere Insassen gab es nicht.



Ein Sachverständiger der Dekra kommt zum Einsatz.



Zur Bergung der beiden Fahrzeuge, die Totalschaden sind, kommen Abschleppunternehmen an die Unfallstelle.



Die Straße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.



