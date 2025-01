POL-HRO: Wismarer Polizei prüft Sachverhalt zum verdächtigen Ansprechen eines Kindes

Wismar (ots) -



Beamte der Polizeiinspektion Wismar gehen Hinweisen zum verdächtigen Ansprechen eines Kindes nach. Am gestrigen Tag wurde die Polizei über den Sachverhalt, der sich im Bereich des Barlachweges im Wismarer Stadtteil Friedenshof ereignet haben soll, informiert.



Ersten Erkenntnissen zufolge habe eine männliche Person ein elfjähriges Mädchen, das sich auf dem Weg zur Schule befand, verfolgt. Das Kind sei daraufhin weggelaufen und habe laut auf sich aufmerksam gemacht.



Städtische Mitarbeiter wurden auf die 11-Jährige aufmerksam, begleiteten sie schließlich zur Schule und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die männliche Person vor Ort nicht feststellen.



Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Eltern können versichert sein, dass die Polizei derartigen Hinweisen immer sorgsam nachgeht. Daher ist es besonders wichtig, Sachverhalte dieser Art stets ohne zeitlichen Verzug bei der örtlichen Polizeidienststelle oder beim Notruf der Polizei unter 110 zu melden. Nur so können sofortige Ermittlungen aufgenommen werden.



Bereits am gestrigen Tag wurde dieser Sachverhalt in den Sozialen Medien und Messenger-Diensten thematisiert. Ein Verbreiten derartiger Informationen führt mitunter zu großer Verunsicherung bei Eltern und Kindern, weshalb die Polizei nochmal darum bittet, mit derart sensiblen Sachverhalten sowie der Veröffentlichung personenbezogener Daten besonders verantwortungsvoll umzugehen.



