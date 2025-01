POL-HRO: Versuchte Brandstiftung zweier Mülltonnen - Polizei sucht Zeugen

Upahl (ots) -



Nach dem mutmaßlichen Versuch einer Brandstiftung am gestrigen Abend (22.01.) in Upahl, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein unbekannter Täter versucht, zwei Mülltonnen im Bereich der Hauptstraße in Brand zu setzen.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Rauchentwicklung in den beiden Mülltonnen und alarmierte umgehend den Notruf.

Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Upahl löschten den qualmenden Inhalt umgehend. An den Mülltonnen entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und Zeugen befragt.

Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Täter nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell