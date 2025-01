POL-HRO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall zwischen Hagenow und Wittenburg

Hagenow/Wittenburg (ots) -



Bei dem schweren Verkehrsunfall heute Morgen zwischen Hagenow und Wittenburg (wir berichteten) sind 6 Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß ein 55-jähriger Autofahrer beim Überholvorgang seitlich mit einem LKW zusammen, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit zwei entgegenkommende PKW kollidierte. In der Folge konnten zwei nachfolgende Autofahrer eine Kollision mit den Unfallfahrzeugen nicht verhindern. Die Verletzten Personen wurden teils in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei von den sechs beteiligten Unfallfahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die L04 musste von etwa 04:30 Uhr bis 08:00 Uhr für Bergungs- und Räumungsmaßnahmen vollgesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und im Rahmen der Spurensicherung auch eine Dashcam sichergestellt. Gegen den 55-Jährigen wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.



