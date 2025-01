POL-HRO: Pkw kollidiert mit Notarztfahrzeug auf Einsatzfahrt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwoch ereignete sich im Stadtteil Dierkow ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem auf einer Einsatzfahrt befindlichen Notarzteinsatzfahrzeug.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Notarztfahrzeug gegen 12 Uhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Hinrichsdorfer Straße in Richtung Dierkower Kreuz. Auf Höhe des Lidl-Parkplatzes wechselte der 45-jährige, syrische Fahrer eines Pkw plötzlich die Fahrspur und übersah dabei das herannahende Einsatzfahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß.



Bei der Kollision wurde der 43-jährige Beifahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.



Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Rostocker Kriminalpolizei geführt.



