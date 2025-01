POL-ANK: Polizeilicher Erfolg - GDE nimmt Saatgutdieb fest

Pasewalk (ots) -



Am Mittwoch, dem 22.01.2025, gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund) auf der B113 nordöstlich von Penkun zunächst einen polnischen Kleintransporter der Marke Renault.



Bei der Überprüfung des Kennzeichens und der Fahrzeugidentifizierungsnummer, kurz FIN, des Transporters stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen eigentlich zu einem anderen Transporter gehörten. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurden bei einer ersten Inaugenscheinnahme der Ladefläche des Transporters mehrere Säcke mit Saatgut aufgefunden. Der 33-jährige polnische Fahrer des Transporters konnte auf Nachfrage der Beamten keinen Eigentumsnachweis für das Saatgut vorlegen, so dass der Verdacht des Diebstahls im Raum stand. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Saatgut in der Nacht vom 21.01.2025 auf den 22.01.2025 bei einem Einbruchsdiebstahl bei einem Pflanzenzuchtbetrieb in Schleswig-Holstein entwendet wurde. Das gestohlene Saatgut hat einen Wert von ca. 40.000 Euro.



In Absprache mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der beschuldigte 33-jährige Fahrer des Transporters festgenommen. Der Transporter wurde durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Der 33-jährige Beschuldigte wurde in das Gewahrsam des Polizeihauptreviers Pasewalk verbracht. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt.



Der Beschuldigte befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam und die Staatsanwaltschaft Kiel wird im Laufe des heutigen Tages entscheiden, ob der 33-Jährige einem Haftrichter in Schleswig-Holstein, dem eigentlichen Tatort des Diebstahls, vorgeführt wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell