POL-NB: Polizeipräsidium Neubrandenburg lädt zum 29. Benefizkonzert: Vereine können sich noch um Spendengelder bewerben

Den 26. April 2025 sollten sich alle Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik unbedingt vormerken. An diesem Tag findet bereits zum 29. Mal das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt. Unter der Leitung von Kenichiro Kojima präsentiert die Neubrandenburger Philharmonie musikalische Meisterwerke unter anderem von Carl Maria von Weber oder Johann Strauß.



Doch alle Zuhörerinnen und Zuhörer genießen an diesem Abend nicht nur die klassischen Musikstücke, sondern engagieren sich mit ihrem Konzertbesuch auch gleich noch für den guten Zweck. Das Benefizkonzert unterstützt - wie in jedem Jahr - mehrere gemeinnützige Vereine in Neubrandenburg und der Region, die täglich einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.



Die Auswahl der Begünstigten ist aber noch nicht erfolgt. Vereine aus der Region können sich also noch bewerben. Schreiben Sie dafür gern an das Polizeipräsidium Neubrandenburg und erklären Sie, warum und wofür Ihr Verein finanzielle Unterstützung braucht.



Das Polizeipräsidium Neubrandenburg würde sich zudem über weitere Sponsoren und Förderer freuen, die die regionale Vereinsarbeit mit ihren Beiträgen unterstützen möchten. Jeder gespendete Euro wird dabei vollständig an die gemeinnützigen Vereine weitergegeben.

Das diesjährige Konzert wird außerdem einige Besonderheiten bereithalten.



So wird als Ehrengast der derzeit noch amtierende Polizeipräsident Thomas Dabel dabei sein. Er begleitet seit einigen Jahren mit großem Engagement das Benefizkonzert, tritt Ende März allerdings in den wohlverdienten Ruhestand ein. Außerdem arbeitet das Polizeipräsidium Neubrandenburg ab diesem Jahr mit der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der International Police Association (IPA), zusammen.



Karten gibt es noch im Vorverkauf über das Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 0395 5582 2001 oder der 0395 5582 2040. Alternativ können Sie Ihre Bestellung auch per E-Mail an: infoaustausch-pp.neubrandenburg@polmv.de senden. Ein Großteil der Einnahmen aus den Verkäufen wird ebenfalls für den wohltätigen Zweck gespendet. Die weiteren Gelder werden zur Kostendeckung der Veranstaltung genutzt.



