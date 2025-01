POL-HRO: Fahrkartenautomat am Bahnhof Laage gesprengt - Explosion erschüttert Anwohner

Landkreis Rostock/Laage (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter am Abend des 22.01.2025 einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn AG am Bahnhof Laage erheblich beschädigt haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei u.a. wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie besonders schweren Falls des Diebstahls.



Gegen 23:55 Uhr sei ein Anwohner aufgrund einer lautstarken Detonation auf das Ereignis im Bereich des Bahnsteiges aufmerksam geworden und hätte daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mehrerer Streifenwagen konnten bislang keine möglichen Tatverdächtigen festgestellt werden. Vor Ort haben die eingesetzten Polizeikräfte schließlich den erheblich beschädigten Automaten begutachten können. Das Trümmerfeld erstreckte sich über eine Distanz von mehr als 30 Metern im Umkreis des Tatortes. Um die Umstände des vermeintlichen Tathergangs zu erhellen wurden Zeugen befragt. Beamte der Bundespolizei sperrten den unmittelbaren Tatortbereich ab, während durch den Kriminaldauerdienst zahlreiche Spuren sichergestellt werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 30.000 Euro beziffert.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer hat im Zeitraum des 22.01.2025 23:00 Uhr bis 23.01.2025 00:30 Uhr oder sogar darüber hinaus möglicherweise relevante Beobachtungen im Umfeld der Bahnhofstraße in Laage gemacht? Personen, die sachdienliche Angaben machen können wenden sich bitte an die Polizei Bützow unter 038461 424224. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



