POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der A20

Am 22.01.2025 ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der A20, Höhe der Anschlussstelle Greifswald, auf der Richtungsfahrbahn Lübeck ein Verkehrsunfall.

Eine 22-jährige Deutsche befuhr hinter einem LKW die Anschlussstelle Greifswald und bog in Richtung Lübeck auf die A20.

Hier beschleunigte sie und setzte unmittelbar nach dem Auffahren zum Überholen des vor ihr fahrenden LKW an. Ein 36-jähriger Deutscher, der den Überholfahrstreifen benutzte, konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Vorausfahrenden. Dabei wurde die 22-jährige mit ihrem Fahrzeug zuerst in die Mittelschutzplanke geschleudert und kam später auf dem Standstreifen zum Stehen.



Bei diesem Unfall zog sich die 22-jährige leichte Verletzungen zu, die in der Uniklinik Greifswald behandelt wurden. Die Autobahn war für zwei Stunden halbseitig gesperrt, mehrere Rettungskräfte und Feuerwehren kamen kurzzeitig zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 EUR.



