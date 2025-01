POL-NB: Einbruch in Betrieb mit hohem Stehlschaden

Mirow (ots) -



In einem Betrieb in der Bahnhofstraße in Mirow ist heute Nacht eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die bisher unbekannten Täter Werkzeug im Gesamtwert von gut 50.000 Euro gestohlen. Die Polizei hat am Tatort mögliche Spuren gesichert.



Wer am Dienstagabend oder in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Handwerkbetriebs in der Bahnhofstraße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



