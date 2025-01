POL-NB: Nächtliche Einsätze wegen gestohlener Kennzeichen und Co.

Neubrandenburg (ots) -



Zwei Mal sind Kräfte des Neubrandenburger Reviers heute in den frühen Morgenstunden wegen Diebstählen von Autoteilen im Einsatz gewesen.



In einem Fall fiel gegen 01:00 Uhr auf Höhe Küssow ein Auto mit polnischem Kennzeichen auf. Die Polizei wollte das Fahrzeug anhalten. Das Auto fuhr weiter, die Polizei folgte und umstellte die Insassen im Fahrzeug, als sie in entgegengesetzte Richtung flüchten wollten.

Der Fahrer stand nach einem ersten Vortest mutmaßlich unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.



Im Auto wurden mehrere typische Werkzeuge für Diebstähle von Autoteilen sowie zum Aufbrechen von Autos gefunden. Ebenso wurden mehrere Kennzeichensets gefunden und Papiere von Fahrzeugen, die teilweise als gestohlen gemeldet sind. Alle verdächtigen Gegenstände wurden sichergestellt. Da keiner der drei einen Führerschein hatte, wurde auch der Schlüssel des Autos von der Polizei sichergestellt. Alle drei Männer wurden nachts nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Gegen die drei polnischen Insassen im Alter zwischen 28 und 37 Jahren wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt, gegen den Fahrer zusätzlich wegen Fahren sowohl ohne Fahrerlaubnis als auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln.



Kurze Zeit später gegen 03:30 Uhr eilte ein Streifenwagen zum Juri-Gagarin-Ring. Von dort wurden mehrere auffällig handelnde Personen gemeldet. Die Beamten trafen auf zwei Jugendliche (Mädchen und Junge), die gut 20 gestohlene Kennzeichen umstehender Autos bei sich hatten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und Eigentümern zugeordnet. Die deutschen Jugendlichen wurden zu ihren Betreuungspersonen zurückgebracht. Gegen sie wird wegen Diebstahls von der Kripo ermittelt.



