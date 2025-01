POL-HST: Ortstafelschild entwendet - Zeugen gesucht

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Samstag, dem 11. Januar 2025 gegen 09:00 Uhr wurde festgestellt, dass das Ortstafelschild Bartelshagen I, Am Brink, aus Richtung Ehmkenhagen kommend, fehlte.



Am darauffolgenden Sonntag, dem 12. Januar 2025, um 12:00 Uhr wurde das fehlende Schild im angrenzenden Straßengraben aufgefunden und wieder ordnungsgemäß im Rahmengestell befestigt.



Am Montag, dem 20. Januar 2025 um 13:00 Uhr wurde erneut festgestellt, dass das Ortstafelschild entwendet worden ist. Der Schaden wird auf etwa 300,00 Euro geschätzt. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer relevante Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



