POL-HRO: Gestohlener PKW aufgefunden - Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Gadebusch hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es im Zeitraum vom 17. bis 20. Januar auf einem Betriebsgelände in Groß Welzin zu einer Diebstahlshandlung gekommen sein soll.



Dabei wurden unter anderem ein PKW der Marke Dacia, 40 Liter Diesel und diverse Werkzeuge entwendet.

Durch einen Zeugenhinweis konnte das Diebesgut am späten Montagabend im Stadtgebiet von Gadebusch aufgefunden und durch die eingesetzten Polizeikräfte sichergestellt werden. Ebenfalls wurde das entwendete Fahrzeug der Marke Dacia auf einem Parkplatz in Wittenburg festgestellt und sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Tatverdächtige handelt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



