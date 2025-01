POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung in Gadebusch

Gadebusch (ots) -



Nachdem es im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes zu einer versuchten Brandstiftung am Bürgerbüro in Gadebusch gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar hatten unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagmittag, 17. Januar, bis Montagmorgen, 20. Januar, versucht, die Vorderfront des Amtsgebäudes in Brand zu setzen. Hierbei kam es zu keinem größeren Schaden, es konnten jedoch deutliche Brandspuren im Bereich der dortigen Fenster festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Beobachtungen im Bereich des Gadebuscher Marktplatzes während des vergangenen Wochenendes nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0385 5180-4741 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



