POL-HRO: Namensstein von KZ-Gedenkstätte in Wöbbelin gestohlen

Unbekannte Täter haben in den letzten zwei Wochen einen Namensstein der Wöbbeliner Mahn- und Gedenkstätte entwendet. Eine Mitarbeiterin des für die Mahn- und Gedenkstätte zuständigen Vereins habe am Freitag, den 17.01. das Fehlen des dunklen Klinkersteins festgestellt. Letztmalig verlief eine Kontrolle am 09.01. der Gedenkstätte an der L072 ohne Besonderheiten. Eine Absuche des näheren Umfeldes führte bislang nicht zum Auffinden des Steins, auf dem der Name des lettischen KZ-Opfers "Janis Stukla" eingraviert war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls sowie Störung der Totenruhe. Hinweise zum Vorfall oder zum Verbleib des Steins nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110) entgegen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.



