POL-HRO: Verfassungswidrige Schmierereien in Boizenburg entdeckt

In Boizenburg sind der Polizei in der Nacht zu Mittwoch mehrere Farbschmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt gemeldet worden. Unbekannte Täter haben an der Wand der Unterführung in der Bahnhofstraße über eine Länge von etwa vier Metern mehrere Hakenkreuze, SS-Runen sowie zwei Schriftzüge in schwarzer Farbe angebracht. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel.: 038847 6060) entgegen.



