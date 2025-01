POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 21.01.2025 gegen 16:30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über einen Brand in der Neubrandenburger Oststadt informiert. Durch die eingesetzten Kräfte wurde am Einsatzort in der Einsteinstraße eine starke Rauchentwicklung aus der 7. Etage des Mehrfamilienhauses wahrgenommen. Die insgesamt 34 Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und der Freiwilligen Feuerwehr Oststadt begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Insgesamt mussten 30 Personen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Unrat in einem Abstellraum in der genannten Etage in Brand gesetzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Auf Grund der starken Rauchentwicklung, werden einige Bewohner aus Sicherheitsgründen für eine Nacht ihre Wohnungen verlassen. Alle Wohnungen sind dennoch weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat nun die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



