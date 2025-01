POL-HRO: Verkehrsunfall eines landwirtschaftlichen Gespanns auf der B 5 mit einer schwerverletzten Person

Pritzier (ots) -



Am Dienstag, den 21.01.2025, kam es gegen 14:51 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der B 5 zwischen den Ortschaften Pritzier und

Vellahn. Dabei kam eine landwirtschaftliche Zugmaschine aus bislang

unbekannten Gründen mit dem mitgeführten Anhänger nach rechts von der

Fahrbahn. In der weiteren Folge riss der Anhänger die Zugmaschine um,

welche auf der Fahrbahn quer zum Liegen kam. Der Anhänger war mit

Strohballen beladen.

Der 72-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte sich selbst aus der

Zugmaschine befreien. Dieser verletzte sich bei dem Unfall jedoch

schwer und wurde zur medizinischen Begutachtung in ein naheliegendes

Krankenhaus gebracht.

Der vorläufige Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Neben

der Polizei und dem Rettungsdienst kamen auch umliegende Feuerwehren

vorübergehend zum Einsatz.



Die B 5 ist gegenwärtig noch vollgesperrt. Die Vollsperrung wird

vermutlich bis 19 Uhr andauern.



Florian Kowalczik

Polizeihauptmeister

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeirevier Hagenow



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell